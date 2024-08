Juventus, è fatta per Koopmeiners: i dettagli dell’accordo con l’Atalanta

Calcio. L’accordo per il trasferimento di Koopmeiners alla Juventus è stato finalmente raggiunto, dopo settimane di trattative serrate, rifiuti e rilanci. L’ultimo contatto avvenuto in mattinata con l’Atalanta ha sbloccato l’affare, con il centrocampista olandese pronto a unirsi alla squadra di Thiago Motta. L’intesa è stata trovata per una cifra di 52 milioni di euro, a cui si aggiungeranno sette milioni di bonus. Nelle prossime ore, Koopmeiners lascerà Bergamo per dirigersi a Torino, dove mercoledì sono previste le visite mediche di rito. Con questo acquisto, la Juventus mette a segno l’ottavo colpo di mercato dell’estate. (Continua a leggere dopo la foto)

Juventus-Koopmeiners, è fatta: accordo con l’Atalanta per 52 milioni

Dopo un lungo periodo di trattative, Giuntoli è riuscito a portare a Torino anche Teun Koopmeiners. I segnali di una svolta erano emersi già prima della partita dell'Atalanta contro il Torino, quando l'amministratore delegato Luca Percassi aveva dichiarato: "Koopmeiners? L'obiettivo di tutta la società era quello di trattenere tutti i protagonisti della scorsa stagione…". Tuttavia, Koopmeiners, che aveva già dato il suo assenso al trasferimento alla Juventus, ha smesso di allenarsi con Gasperini e ha presentato tre certificati medici per giustificare la sua assenza. Il centrocampista olandese firmerà un contratto quinquennale con i bianconeri, che gli garantirà un ingaggio di 4,5 milioni di euro netti all'anno.

Juve punta su Sancho: trattative in corso con il Manchester United

La Juventus non si ferma e mette nel mirino Jadon Sancho, attualmente ai margini della rosa del Manchester United. Il calciatore è stato escluso da ten Hag nella partita contro il Brighton, segnale di un possibile addio. La strategia dei bianconeri è chiara: ottenere l’attaccante inglese in prestito, senza obbligo di riscatto, cercando di coinvolgere i Red Devils nel pagamento di una parte del suo ingaggio, che attualmente ammonta a 8 milioni netti. L’operazione potrebbe concretizzarsi anche senza la partenza di Federico Chiesa, dimostrando la determinazione della Juventus a rinforzare ulteriormente la squadra.