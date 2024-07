Home | Calciomercato Milan, raddoppio in attacco: si fa sul serio per Fullkrug

Ieri, il Milan ha chiuso positivamente l’affare Alvaro Morata, che sarà il nuovo attaccante nella prossima stagione calcistica. I rossoneri però, dopo l’accordo con Morata ora puntano al tedesco Niclas Fullkrug raddoppiando le punte a disposizione di Paulo Fonseca. I dialoghi il Milan e l’entourage del giocatore, sono stati avviati da qualche giorno. Fullkrug ha dato la sua disponibilità a trasferirsi al Milan per giocarsi il posto al centro dell’attacco con Alvaro Morata: si tratta di un centravanti molto più forte fisicamente, in grado di finalizzare ma anche di agire da perno offensivo. (Continua dopo le foto)

Calciomercato, non solo Morata: anche Fullkrug verso il Milan

Nella giornata di ieri il Milan ha chiuso il primo acquisto della sua estate: Alvaro Morata ha firmato il nuovo contratto con il club rossonero, con un accordo di quattro anni a cinque milioni di euro a stagione più bonus. In attacco, il Milan è pronto a schierare due nuove punte. Non arriverà solo Alvaro Morata: se si riuscirà a trovare un accordo il Milan potrebbe accaparrarsi anche Niclas Fullkrug. Dal canto suo, il centravanti tedesco ha dato piena disponibilità al trasferimento in rossonero. Il Borussia Dortmund, proprietario del cartellino, chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro. La prossima mossa sta al Milan che dovrà decidere se avviare una trattativa o meno. (Continua dopo le foto)

Le alternative a Fullkrug

Intanto l’ad Giorgio Furlani ha fatto sapere che il Milan sta valutando più opportunità. Quindi Fofana ma anche Samardzic, Pavlovic e Hermoso, oltre a Fullkrug. Dove la trattativa riuscirà a svilupparsi meglio, arriverà ad un accordo. In ogni caso, il Milan non ha intenzione di stravolgere la formazione dell’anno scorso ma ritoccarla con quale elemento nuovo. Gli esuberi continuano a essere numerosi e fin qui sembra essersi sbloccato solo l’addio di Simic.