Inter, per il reparto scouting arriva il figlio della rockstar italiana

Nelle ultime settimane, l’Inter ha cominciato a rifondare il settore giovanili. Diversi responsabili sono pronti a lasciare il club. Tra questi citiamo Manighetti, Strada, Beghetto e Sciosa. Tra i sostituti, invece, c’è anche il figlio di una famosa rockstar italiana. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, il Napoli chiude due colpi: in arrivo Buongiorno e Spinazzola

Leggi anche: Calciomercato, Dybala vicino al rinnovo con la Roma: potrebbe ritrovare l’amico Chiesa

Blue Fornacciari nel reparto scouting dell’Inter

Tra le nuove figure entrate nella società nerazzurra spicca quella di Blue Fornacciari. Classe 1999, Blue è il figlio più piccolo di Zucchero. È laureato in Giurisprudenza ed ha lavorato in uno studio legale come praticante. Adesso, però, ha deciso di lanciarsi nel mondo del pallone e possiamo dire che l’ha fatto dalla porta principale. L’Inter è la società campione d’Italia e lo scorso anno è arrivata in finale di Champions League.

Il compito di Blue Fornacciari, insieme agli altri membri dello staff, sarà quello di scovare nuovi talenti in giro per il mondo per rinforzare il settore giovanile dell’Inter. La società nerazzurra è sempre stata una fucina di talenti. Nelle ultime settimane, però, ha avviato una rifondazione del settore giovanile e tra i volti nuovi c’è proprio quello di Blue Fornacciari.