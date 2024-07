Calcio. Calciomercato, il Napoli chiude due colpi: in arrivo Buongiorno e Spinazzola. Il calciomercato prosegue senza sosta e i vari club stanno iniziando a mettere a segno i primi colpi per creare la rosa perfetta per la stagione 2024/25 di Serie A. Sulla panchina del Napoli è arrivato Antonio Conte, il quale si è messo subito a lavoro per realizzare la sua squadra vincente che porterà di nuovo a far sognare i tifosi. Il Napoli ha trovato l’accordo con il Torino per Alessandro Buongiorno, che arriverà in azzurro a titolo definitivo con i granata che incasseranno 35 milioni di euro più 5 di bonus. Il club è al lavoro per definire l’entità dell’ingaggio con il classe 1999, poi ci sarà l’annuncio ufficiale. Chiuso per il difensore, gli azzurri ora si stanno concentrando sui giocatori di esperienza in ruoli chiave per il suo gioco che ha chiesto Conte: l’assalto a Leonardo Spinazzola potrebbe risolversi più velocemente. L’esterno sarebbe pronto a firmare un biennale per mettersi a disposizione dello staff di Conte. (Continua a leggere dopo le foto)

In caso di accordo definitivo Spinazzola sosterrà le visite mediche la prossima settimana, in tempo per affrontare la dura preparazione estiva di Conte fin dal primo giorno a Dimaro e farsi trovare pronto sulla fascia sinistra dove prenderà il posto di Mario Rui, esattamente dal lato opposto rispetto a Di Lorenzo per cui, dopo gli screzi di fine campionato, sembra essere tornato il sereno. Infine c’è la delicata questione Lukaku con due nodi da sciogliere: uno riguarda il Chelsea, che chiede oltre 40 milioni di euro per lasciar partire il centravanti e non sembrerebbe disposto a parlare di un nuovo prestito dopo quelli a Inter e Roma; l’altro riguarda Osimhen perché nonostante la volontà di cambiare squadra, nessun acquirente al momento si è detto interessato nel pagare la ricca clausola rescissoria.