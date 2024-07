Rinnovo Dybala. La Joya vuole stabilirsi nella Capitale. L’Italia è la sua seconda patria e dopo Palermo e Torino adesso vuole mettere le radici a Roma. Per i tifosi è ovviamente un idolo, ma adesso l’argentino vuole consolidare questo legame con la squadra firmando il rinnovo. La fumata bianca potrebbe arrivare a breve. (Continua…)

Rinnovo Dybala, vicina la fumata bianca

Paulo Dybala è pronto per convolare a nozze con Oriana Sabatini, ma questo non sarà l’unico matrimonio che celebrerà. L’argentino, infatti, è pronto per rinnovare il suo legame con la Roma. Il contratto scadrà nel 2025, ma la Joya ha tutta l’intenzione di restare ancora per un po’ nella Capitale.

Nel prossimo weekend, l’attaccante argentino dovrebbe incontrare il nuovo dirigente sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi. Sul tavolo ovviamente le cifre del rinnovo e soprattutto gli anni da aggiungere all’attuale accordo. Dybala potrebbe restare a lungo a Roma, diventando uno dei pilastri di questa squadra. La società giallorossa, inoltre, sembra molto vicina a Federico Chiesa. I due sono molto amici e nella prossima stagione potrebbero formare uno dei tandem d’attacco più forti in circolazione.