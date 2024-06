Calciomercato, Roma e Napoli su Chiesa: contatti con l’agente

Calciomercato Juventus. Federico Chiesa fa gola a molti club. Su tutti Roma e Napoli, che presto incontreranno il suo agente. L’esterno offensivo nel frattempo è impegnato con la nazionale italiana. Federico Chiesa, infatti, sarà senza ombra di dubbio uno dei protagonisti di Euro 2024, dopo essere stato uno dei migliori ad Euro 2020. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, smacco al Napoli: Di Lorenzo ha trovato l’accordo con la Juventus

Leggi anche: Calciomercato Juventus, prima offerta all’Atalanta per Koopmeiners: i dettagli

Calciomercato Juventus, Chiesa interessa a Roma e Napoli

Roma e Napoli sono alla ricerca di una mezza punta, ruolo interpretato quest’anno da Federico Chiesa nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri. È per questo che la società giallorossa e quella azzurra incontreranno presto l’agente del calciatore della Juventus.

Serve un’offerta importante per strapparlo alla Juve, che ha necessita di fare cassa ma non vuole di certo svendere i propri pezzi pregiati. Servirà un’offerta importante anche per convincere Federico Chiesa e il suo agente. Stiamo parlando di uno dei migliori calciatori in circolazione, che anche quest’anno, nonostante i numerosi acciacchi, ha realizzato nove gol e tre assist.