Calciomercato Milan, dopo Morata si cerca un altro attaccante

Calciomercato Milan, dopo Morata i rossoneri cercano un altro attaccante. Lo spagnolo fresco campione d’Europa svolgerà oggi le visite mediche e firmerà un contratto di 4 anni, ma per l’attacco il team di mercato rossonero cerca una seconda soluzione, a maggior ragione se dovesse partire Jovic (ha offerte dalla Turchia).

Secondo SportMediaset, il primo nome sulla lista di Moncada e Ibrahimovic è quello di Niclas Fullkrug, 31enne centravanti tedesco che ha avuto due ottime stagioni con Werder Brema e Borussia Dortmund. Recentemente ci sono stati sviluppi positivi nei contatti con lui: giorni fa si era parlato di un suo desiderio di restare al Dortmund, nonostante sia stato relegato a ruoli minori dopo l’arrivo di Guirassy. Il suo valore è stimato intorno ai 15 milioni di euro.

Un’alternativa è Tammy Abraham, 26enne attaccante della Roma desideroso di rilanciarsi dopo una stagione quasi interamente persa a causa di un infortunio al ginocchio. Attualmente, la trattativa con il Borussia Dortmund con Fullkrug non sembra imminente, ma ci sono dei contatti in corso. Abraham potrebbe essere considerato invece come l’opzione last-minute: la Roma è già stata sondata e potrebbe anche accettare contropartite tecniche per abbassare il prezzo del cartellino, intorno ai 20 milioni.