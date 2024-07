Calciomercato Juventus Soulé in bilico tra Roma e Leicester. Il futuro del giovane talento argentino è ancora incerto ma nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta. A Torino è stato visto l’agente dell’attaccante, Martin Guastadisegno, e presto potrebbe esserci un incontro con la dirigenza bianconera per valutare la situazione e esaminare tutte le opzioni disponibili, sia dal punto di vista finanziario che tecnico.

Dopo una stagione eccellente al Frosinone, Soulé sarà quasi certamente sacrificato dalla squadra per finanziare l’acquisto di Koopmeiners, anche se resta un minimo margine per la permanenza nella rosa degli attaccanti sotto la guida di Thiago Motta, che ne apprezza le qualità. Questa è una decisione cruciale per la Juventus e per l’attaccante stesso, valutato intorno ai 35 milioni di euro. Leicester City e Roma sembrano essere i club più interessati al giocatore.

Al momento, il Leicester ha offerto 25 milioni di euro e potrebbe aumentare fino a 35 milioni comprensivi di bonus per chiudere l’affare definitivamente. Tuttavia, la Roma sembra essere in vantaggio avendo già trovato un accordo economico con il giocatore sul contratto, e presto potrebbe eguagliare l’offerta del Leicester. Questo, insieme alla preferenza di Soulé per il club giallorosso, potrebbe spingere la trattativa con la Juventus in direzione di Roma, nonostante la preferenza iniziale della Juve per l’offerta più alta del Leicester.