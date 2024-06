Calciomercato Milan, idea Rabiot a parametro zero

Quale sarà il futuro di Adrien Rabiot? Il contratto annuale che lo scorso anno aveva rinnovato con la Juventus è in scadenza. In particolare, restano poco meno di tre settimane ma non Rabiot ha ancora dato una risposta al club bianconero. Intanto, altri club pare si siano interessati al centrocampista francese. Uno di questi è il Milan, che si starebbe informando su come accaparrarsi Rabiot. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Calciomercato, la Juventus ci riprova per Berardi: la situazione

Leggi anche: Calciomercato Napoli, per Conte Kvara e Di Lorenzo sono incedibili

Calciomercato, Spunta l’opzione Milan per Rabiot

Lo scorso anni, Rabiot aveva firmato un contratto di 12 mesi in modo da valutare (per entrambe le parti) la situazione l’estate successiva. La Juventus ha dato l’ok e ha proposto al centrocampista un triennale da 7 milioni di euro. Adrien Rabiot però tentenna: da una parte le lusinghe del Manchester United ma pure il Milan lo vorrebbe in squadra. Pare che Moncada sia disposto a sostenere dei costi alti pur di avere Rabiot in squadra. Si tratterebbe di uno stipendio da favola, visto che il contratto con il calciatore sarebbe a parametro zero. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Mondiale per club, organizzazione in alto mare: il problema sponsor

Leggi anche: Calciomercato Milan, Zirkzee si avvicina: c’è già l’intesa sul contratto

Calciomercato, Rabiot resta alla Juve?

Rabiot ha spesso ripetuto di trovarsi bene alla Juve. Inoltre l’arrivo di Thiago Motta, che conosce dai tempi del PSG, è un punto a favore dei bianconeri nella trattativa. L’ipotesi più probabile quindi, è che il calciatore scelga di restare alla Juventus. Ecco perché i rossoneri intanto cercano alternative: una di queste è Youssuf Fofana del Monaco. Tuttavia però, i costi per l’ingaggio scenderebbero ma servirebbe sborsare tra i 20 e i 25 milioni per il cartellino.