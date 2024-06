Mondiale per Club 2025. Il prossimo anno ci sarà una grande competizione mondiale che vedrà impegnati i club più importanti. L’Italia sarà rappresentata dall’Inter e dalla Juventus. L’organizzazione, però, è ancora in alto mare. C’è il problema dello sponsor e nel frattempo Carlo Ancelotti e il Real Madrid si tirano indietro: “Non andremo“. (Continua…)

Mondiale per Club 2025, organizzazione in alto mare

Il Mondiale per Club in programma nel 2025 è in alto mare. A far rumore nelle ultime ore sono le parole di Carlo Ancelotti: “La Fifa se lo scordi, non andremo“. Nel mirino del tecnico del Real Madrid sono finiti gli scarsi introiti garantiti dal torneo: per lui infatti sarebbero troppo pochi 20 milioni di euro.

Nel frattempo gli organizzatori stanno ancora definendo tanti dettagli non di poco conto, su tutti il problema dello sponsor. Come riferisce The Athletic, il massimo governo del calcio mondiale non ha ancora comunicato in maniera definitiva gli accordi di sponsorizzazione sottoscritti oltre ai denari che tutti i club partecipanti incasseranno. Non è ancora noto, inoltre, quale sarà la piattaforma che trasmetterà il Mondiale per club. In merito agli sponsor, la speranza è quella di averne dieci con un possibile incasso pari ad almeno 100 milioni di dollari per sponsor.