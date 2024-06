Calcio. Valzer allenatori, Serie A quasi al completo: solo 5 le panchine da definire. Il calciomercato è entrato nel vivo e le squadre stanno cercando di risolvere anche la situazione allenatori. Con le certezze di Baroni alla Lazio, Nesta al Monza, Vanoli al Torino, Conte al Napoli e l’attesa degli annunci ufficiali di Fonseca-Milan e Thiago Motta-Juventus, restano da assegnare soltanto cinque panchine per completare il quadro delle guide tecniche della prossima Serie A. Mancano all’appello soltanto Cagliari, Empoli, Venezia, Verona e Udinese. (Continua a leggere dopo le foto)

Il Cagliari ha dovuto dire addio a Claudio Ranieri, un tecnico che si sarebbe tenuto volentieri. Giulini e i suoi stanno valutando se proseguire sulla strada dell’esperienza, e in questo caso in pole position c’è Aurelio Andreazzoli, o se muoversi in altre direzioni con Vivarini o Paulo Sousa. A Empoli è in programma un incontro con l’artefice dell’ennesima salvezza sontuosa: Davide Nicola. Con la permanenza nella massima Serie il suo contratto è rinnovato automaticamente ma le parti si vedranno per capire se c’è la volontà di proseguire insieme. In caso di divorzio, Eusebio Di Francesco in pole. Lo stesso nome viene valutato dal Venezia che, perso Vanoli, sta portando avanti il suo casting per la panchina. Oltre all’ex tecnico del Frosinone si pensa a D’Aversa. A Verona è quasi sicuro l’arrivo di Paolo Zanetti. L’Udinese non sembra convinta di proseguire con Cannavaro. Anche qui si stanno valutando due profili: Di Francesco e Vivarini.