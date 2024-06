Home | Calciomercato, la Juventus ci riprova per Berardi: la situazione

Calciomercato Juventus. Per l’attacco torna di moda il nome di Domenico Berardi. L’esterno offensivo è retrocesso insieme al Sassuolo in Serie B. La società neroverde, che in questi anni ha sempre fatto resistenza, stavolta deve lasciare andare il fantasista di Cariati. La Juventus resta alla finestra. (Continua…)

Calciomercato Juventus, torna di moda Domenico Berardi

Prende forma la nuova Juventus di Thiago Motta, anche se l’annuncio dell’allenatore non è ancora arrivato. Chiesa potrebbe essere sacrificato e sull’esterno torna di moda il nome di Domenico Berardi. L’attaccante in questi anni è stato oggetto del desiderio di Milan, Inter, Roma, oltre che della Juventus. Il Sassuolo ha sempre opposto resistenza, ma dopo la retrocessione in Serie B dovrà lasciare partire il calciatore.

Domenico Berardi potrebbe arrivare alla Juve anche a prezzo scontato, rispetto a quanto ha chiesto Squinzi negli anni precedenti. Per la società bianconera sarebbe un super acquisto. Thiago Motta passerebbe da Orsolini a Berardi, da un sinistro ad un altro.