Calcio. Calciomercato Napoli, per Conte Kvara e Di Lorenzo sono incedibili. Il campionato è finito e per questo motivo i vari club di Serie A, e non solo, sono al lavoro per migliorare le proprie rose e per tornare a sognare il prossimo scudetto. Il Napoli è partito con l'assegnare la panchina ad Antonio Conte, il quale ha le idee ben chiare sul tipo di squadra con la quale vorrebbe giocare la prossima stagione 2024/25. La prima mossa del nuovo Napoli di Antonio Conte è la difesa. Da giorni il nome più discusso è quello di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore ha detto a chiare lettere che la sua avventura in azzurro è finita e ha chiesto al suo agente di trovargli una sistemazione. E così è arrivato l'accordo con Giuntoli per portarlo alla Juve. Ma Aurelio de Laurentiis e il neo insediato allenatore non ne vogliono sapere. Soprattutto Conte, che ritiene il capitano un elemento imprescindibile del suo progetto di ricostruzione.

Per questo motivo Conte gli ha parlato provando a convincerlo a rimanere e lo stesso farà con il suo procuratore Mario Giuffredi. In sostanza, nessuno al Napoli vuole cedere Di Lorenzo e per questo non verrà ascoltata nessuna proposta di acquisto, anche perché il giocatore ha un contratto sino al 2028. Sempre in queste ore si sta lavorando al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Solo poche ore fa il giocatore ha ribadito il suo legame con i tifosi azzurri e anche su questa base si ta trattando un nuovo ingaggio e una clausola rescissoria in stile Osimhen. Da entrambe le parti c’è la volontà di andare avanti assieme nonostante le avance del Psg.