Calciomercato, la Juve per la panchina ha scelto Thiago Motta: i dettagli dell’accordo – Secondo quanto riferisce “Il Corriere della Sera”, la Juventus avrebbe finalmente deciso di dire addio a Massimiliano Allegri, a prescindere da quali siano i risultati di questo finale di stagione. Stando all’indiscrezione i vertici bianconeri starebbero pensando a Thiago Motta come sostituto in panchina. (continua a leggere dopo le foto)

La Juventus avrebbe deciso di salutare Massimiliano Allegri e di virare su Thiago Motta, l’allenatore che ha riportato il Bologna in Europa, addirittura in Champions League, attraverso il gioco. Sul «Corriere della Sera» si legge: “Con l’allenatore italo-brasiliano c’è una base d’intesa — biennale con opzione per il terzo anno da 3,5 milioni di euro a stagione — cui manca solo la firma, come va sempre per i tecnici, anche in scadenza di contratto”. Un vero e proprio sorpasso quello della Juventus nei confronti delle altre pretendenti all’allenatore italo-brasiliano, su tutte sul Milan, che ora dovrà necessariamente volgere lo sguardo altrove. (continua a leggere dopo le foto)

Stasera i bianconeri impegnati con la Coppia Italia

La Juventus, lo ricordiamo, questa sera, è impegnata con la Coppa Italia. Ottenerla renderebbe ai bianconeri un po’ più dolce, ma non meno dolorosa, la stagione che sta per terminare. La finale Atalanta-Juventus andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma stasera 15 maggio alle ore 21.00. Il match sarà trasmesso in chiaro su Canale 5, che permette a tutti di assistere alla gara tramite il digitale terrestre. Inoltre, la partita sarà disponibile in diretta streaming su Mediaset Infinity, per smartphone e tablet tramite anche app. L’arbitro della finale di Coppa Italia sarà Fabio Maresca. Il direttore di gara sarà affiancato da Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Mariani.