Calciomercato Fiorentina, l’ultimo regalo di Joe Barone alla Viola potrebbe essere Zaniolo

Calciomercato Fiorentina. La morte di Joe Barone, dirigente della Viola, ha sconvolto il mondo del calcio. L’uomo è stato colpito da un malore improvviso, rivelatosi fatale. Nel frattempo emergono alcuni retroscena sui suoi ultimi mesi di vita. Barone stava trattando l’acquisto di Nicolò Zaniolo, centrocampista ex Roma attualmente in prestito all’Aston Villa. (Continua…)

Calciomercato Fiorentina, Joe Barone stava trattando Nicolò Zaniolo

Non toglieva mai il pensiero dalla sua Fiorentina, Joe Barone. È quanto emerge da un retroscena reso noto dal Corriere dello Sport. Nonostante il calciomercato fosse fermo, il dirigente della Viola stava trattando l’arrivo di Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. In estate, Nico Gonzalez è stato oggetto di numerose trattative. La Viola aveva deciso di blindarlo con il rinnovo di contratto, ma Barone voleva cautelarsi e nei mesi scorsi aveva deciso di contattare l’agente di Nicolò Zaniolo.

La trattativa ovviamente resta in piedi. Joe Barone ha gettato le basi per quello che potrebbe essere il primo acquisto della prossima stagione e l’ultimo regalo del dirigente alla tifoseria viola. Attualmente Zaniolo milita nell’Aston Villa ed è in prestito dal Galatasaray. Il centrocampista azzurro, però, ha più volte ribadito l’intenzione di tornare in Italia. La Fiorentina resta alla porta, così come tanti altri club. I campionati europei potrebbero essere una vetrina per il giovane calciatore.