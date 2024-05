Calciomercato: il Chelsea vuole Conte per la panchina, Napoli e Milan su altre piste

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? L’ex allenatore di Inter e Juventus è pronto a tornare in panchina e le opzioni per lui pare siano ancora molte. Secondo le ultime indiscrezioni, Conte potrebbe dover lasciar perdere il suo desiderio di tornare in Italia ed “accontentarsi” di un posto nel Regno Unito. (Continua dopo le foto)

Antonio Conte, niente Napoli né Milan

Negli ultimi giorni si era parlato di un approdo di Antonio Conte in panchina al Napoli. L'ex ct è infatti a caccia di una nuova avventura in vista della prossima stagione. Pare però che Conte non siederà al Diego Armando Maradona. "Panchina Napoli: brusca frenata su Conte. Società al lavoro su altri profili, la scelta sarà annunciata al termine del campionato", si legge su X e conferma La Repubblica, che esclude quasi per certo nel suo futuro anche il Milan. (Continua dopo le foto)

Calciomercato, Antonio Conte torna al Chelsea?

Potrebbe esserci un colpo di scena nel futuro di Antonio Conte. L’ex ct azzurro sarebbe assolutamente desiderato a Londra, dove Todd Boehly ha in mente di ricostruire il Chelsea affidando il compito proprio a Conte. “Conte al Chelsea, contatti frenetici”, si legge su La Repubblica. Si tratterebbe di un attesissimo ritorno dopo il lavoro di Conte a Londra nel biennio 2016-2018. La dirigenza Blues avrebbe prospettato un piano faraonico sia dal punto di vista dello stipendio che, soprattutto, degli investimenti sul mercato, cosa che in Italia al momento non sarebbe possibile.