Calciomercato, i possibili colpi a parametro zero: la lista dei big

Calciomercato. La stagione calcistica volge al termine, ma l’estate sarà rovente. Sono in programma, infatti, i campionati europei e la Copa America, oltre alle Olimpiadi. Si aprirà poi la finestra estiva del calciomercato. Tra due mesi andranno in scadenza molti big che, in fase appunto di calciomercato, rappresenteranno una vera e propria occasione. (Continua…)

Leggi anche: Calciomercato, la Roma tenta il colpo grosso in casa Juve: occhi su Chiesa, piace a De Rossi

Leggi anche: Calciomercato, la Juventus vuol prendersi mezzo Bologna

Calciomercato, tutti i possibili colpi a parametro zero

Si preannuncia un’estate bollente in ottica calciomercato. Molti big, infatti, andranno in scadenza e saranno liberi di firmare con un altro club. Il calciatore che fa più gola è senza ombra di dubbio Kylian Mbappé, che dovrebbe firmare con il Real Madrid. Ma ci sono anche tanti altri big in scadenza, come Luka Modric, Marco Reus, Thiago Alcantara e molti altri ancora. Di seguito vi proponiamo una lista di tutti i calciatori che tra due mesi andranno in scadenza: