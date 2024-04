Calciomercato, il Napoli respinge l’assalto del Barcellona per Kvara

Calcio. Calciomercato. Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia si sta rivelando un vero e proprio enigma di mercato, e Aurelio De Laurentiis sta lavorando duramente per trovare una soluzione nel minor tempo possibile. Il talentuoso attaccante del Napoli, come sottolineato dal quotidiano “Il Mattino”, ha attirato l’interesse dei migliori club di mezza Europa. In particolare, il Barcellona di Laporta sembra essere particolarmente interessato e potrebbe essere pronto a investire sul talento georgiano, magari anche includendo nel pacchetto il centrocampista Lobotka. Tuttavia, il Napoli non sembra intenzionato a lasciar partire Kvaratskhelia facilmente, specialmente considerando la probabile partenza di Osimhen a giugno. Il club partenopeo vede nel numero 77 un elemento chiave per la ricostruzione di una squadra competitiva e vincente per la prossima stagione.

Calciomercato, il Napoli respinge l’assalto del Barça per Kvaratskhelia

Calciomercato. La situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli sta diventando sempre più complessa, con il suo agente che sta cercando di ottenere condizioni contrattuali più vantaggiose per il giocatore. Il contratto attuale, che scade nel 2027 e prevede un compenso annuo di 1,5 milioni di euro, sembra non essere più sufficiente per soddisfare le richieste del suo rappresentante, Jugeli. Con l’arrivo di Jugeli in Italia per trattare con De Laurentiis, il presidente del Napoli dovrà formulare un’offerta che riesca a convincere il giocatore a restare e a respingere l’interesse del Barcellona. Tuttavia, il club catalano potrebbe presentare un’offerta importante, con una cifra di almeno 80 milioni di euro per il cartellino del giocatore. De Laurentiis, consapevole dei rischi, potrebbe proporre un prolungamento contrattuale di tre anni con un adeguamento salariale significativo, arrivando fino a tre milioni di euro annui esclusi bonus. L’obiettivo è soddisfare le aspettative di Kvaratskhelia e chiudere rapidamente la questione per garantire la continuità del giocatore nel Napoli. Resta da definire anche la clausola rescissoria, ma l’attenzione principale sembra essere incentrata sul rinnovo dell’ingaggio del giocatore.