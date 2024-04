Serie A, il Milan fa sul serio per Lopetegui: pronto un triennale da 4 milioni l’anno

Serie A, Milan – Dalle ultime voci di corridoio, i rossoneri si preparano ad un cambio di panchina e pare che la dirigenza abbia già pronto un contratto per l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui. Ecco tutto quello che sappiamo finora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Cambio panchina al Milan: cosa succede

La seconda il classifica della Serie A sarebbe ora pronta per un cambio guida e l’attuale tecnico del Milan, Stefano Pioli potrebbe essere al capolinea del suo lungo percorso con la squadra nonostante il suo contratto non sia in scadenza prima del 30 giugno del 2025. Lo scudetto vinto nel 2022 sembra infatti non cancellare il malcontento dei tifosi rossoneri per gli ultimi 6 derby persi e per la mancanza di una forte spinta di crescita. Sull’onda di questa insoddisfazione (che sia essa logica o emotiva) la dirigenza del Milan sembra ora voler optare per un cambio di panchina anticipato. (Continua a leggere dopo la foto…)

Julen Lopetegui: chi è il favorito del Milan

Il nuovo numero in edicola della ‘Gazzetta dello Sport’ ha fatto luce su quale potrebbe essere la prossima mossa della società rossonera. Il favorito per la prossima stagione sembra essere l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui con il quale è già in corso una trattativa. Lopetegui, 57 anni, è ex portiere del Real Madrid e nella sua carriera da allenatore è approdato alla Liga e in Premier League, ma anche la Nazionale spagnola. Attualmente Lopetegui è senza squadra da diversi mesi e qui si inserisce il Milan. Il progetto tecnico tra società rossonera e allenatore è stato discusso e ora pare ci sia anche una una bozza d’accordo per ciò che riguarda il nuovo contratto. Vediamolo insieme.