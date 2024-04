Home | Milan, Lopetegui favorito per la panchina ma i tifosi non gradiscono

Milan Lopetegui sarebbe favorito per la panchina per il dopo-Pioli, ormai dato per sicuro partente a giugno. Il nome del 57enne spagnolo emerge tra i “papabili” per la panchina del Milan nella prossima stagione. L’ex portiere, che avrebbe il gradimento di tutti i vertici del club milanese, dal patron Cardinale a Zlatan Ibrahimovic, è il principale candidato per succedere a Stefano Pioli.

Tuttavia, i tifosi del Milan esprimono dubbi. Il nome di Lopetegui non suscita entusiasmo tra i sostenitori del Diavolo. L’ex portiere, pur avendo allenato squadre di prestigio come la Spagna e il Real Madrid, e nonostante abbia vinto un’Europa League con il Siviglia, non sembra essere considerato il candidato ideale dai tifosi. Sui social, il dibattito è già acceso.

Dall’hashtag #PioliOut al più recente #Nopetegui, la tifoseria milanista esprime chiaramente il proprio dissenso nei confronti della possibile candidatura di Lopetegui, giocando con un gioco di parole tra il suo cognome e l’inglese “nope”.