Calcio, nuovo scandalo. Il sudcoreano Hwang, ex Premier League, rischia 4 anni per “pratiche sessuali illecite”

Il mondo del calcio è stato colpito da un nuovo scandalo sessuale. Mentre imperversa il caso Mbappé, che riempie i giornali di tutto il mondo, il calciatore sudcoreano Hwang Ui-jo, ex stella della sua Nazionale e attualmente in forza all’Alanyaspor, in Turchia, si trova in una situazione legale critica che potrebbe portarlo a scontare quattro anni di prigione.

La vicenda ha attirato l’attenzione dei media dopo che il 32enne ha ammesso di aver registrato incontri sessuali con alcune donne senza il loro consenso. La questione è emersa nel giugno 2023, quando la cognata di Hwang ha pubblicato online video privati che lo ritraevano in momenti intimi con una ragazza. La pubblicazione è avvenuta nel tentativo di ricattarlo, dando il via a un vortice di eventi legali e scandalistici.

Hwang inizialmente si era dichiarato innocente, ma successivamente ha cambiato versione, ammettendo le proprie responsabilità in tribunale. Durante l’udienza, Hwang ha chiesto scusa alle vittime coinvolte, esprimendo rammarico per il dolore causato dai suoi comportamenti.

Hwang, “chiedo scusa alle vittime”

“Chiedo sinceramente scusa alle vittime che hanno sofferto per i miei misfatti. Chiedo la massima clemenza,” ha dichiarato davanti alla corte. La sua ammissione di colpevolezza ha portato a una grave ripercussione sulla sua carriera, già compromessa dalla sospensione dalla Nazionale sudcoreana, in vigore dallo scorso novembre.

Hwang Ui-jo si trova in attesa della sentenza, che è prevista per il 18 dicembre. Nel frattempo, l’ex attaccante del Bordeaux e del Nottingham Forest ha accumulato 19 gol in 62 presenze con la nazionale sudcoreana, nella quale brillava come uno dei giocatori più importanti. Ma ora la sua carriera sembra volgere al termine.

