Home | Calcio in lutto, addio per sempre alla leggenda di Milan e Roma

Il mondo del calcio è in lutto, ha dovuto dire addio ad una delle leggenda del Milan e della Roma. Il calcio piange il terzino tedesco, che in rossonero aveva vinto uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e due Coppe delle Coppe. Protagonista anche dell’iconica partita del Mondiale messicano Italia-Germania 4-3. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tv italiana in lutto: il giovane famoso ha perso la vita in un tragico incidente

Leggi anche: Cinema in lutto, addio al grande attore

Leggi anche: Lutto nella musica, l’amato artista muore di cancro

Leggi anche: Cinema in lutto: ci lascia un mostro sacro del grande schermo (VIDEO)

Addio a Schnellinger, la bandiera del Milan aveva 85 anni

Il mondo del calcio, italiano e non solo, è in lutto per la scomparsa di Karl-Heinz Schnellinger, che si è spento a 85 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. Era malato da tempo. Il suo nome riporta al 90′ di Italia-Germania Ovest, semifinale del Mondiale messicano del 1970, quando Schnellinger, difensore tedesco poco abituato a spingersi oltre la metà campo, ha infilato Albertosi portando la partita sull’1-1 e ai supplementari, consegnandola a una mitologia eterna, stava avviandosi verso gli spogliatoi che, casualmente, erano dietro la porta azzurra. Un modo per allontanarsi il più presto possibile da un evento tanto triste come quello di aver perso un confronto così importante. Invece trovò la gloria, anche se effimera visto il 4-3 leggendario con cui l’Italia si portò a casa la finale.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”