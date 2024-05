Home | Cinema in lutto: ci lascia un mostro sacro del grande schermo (VIDEO)

Cinema in lutto, ci lascia un mostro sacro del grande schermo – Lutto nel mondo del cinema: addio alla popolare attrice che recitò nel famoso film di Steven Spielberg “Lo squalo”. A dare la notizia l’agente della donna classe 1946. (continua a leggere dopo le foto)

Cinema in lutto: ci lascia un mostro sacro del grande schermo

Addio a Susan Backlinie: l’attrice è morta nella sua casa in California all’età di 77 anni. Era diventata famosa per essere stata protagonista della scena di apertura del classico di Steven Spielberg. Lei che corre lungo la spiaggia, si tuffa e poi viene trascinata via dall’animale. Tra le scene più iconiche del film. La sua immagine è diventata anche copertina della pellicola. (continua a leggere dopo le foto)

“Lo squalo”, morta “la prima vittima” del film: addio a Susan Backlinie

Susan Backlinie era stata una campionessa di nuoto quando era stata scelta per il film. Nel 2015 ha raccontato al Palm Beach Post che Steven Spielberg le aveva detto: «Quando la scena sarà finita, voglio tutti sotto i sedili con i popcorn e la gomma da masticare. Penso che l’abbiamo fatto». Nel documentario “Lo Squalo: The Inside Story”, il regista ha definito la sequenza della Backlinie «una delle acrobazie più pericolose» che abbia mai diretto.

