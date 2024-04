Tredicesima, la splendida notizia per chi la riceve: cosa cambia

Stanno per arrivare importanti novità per chi percepisce la tredicesima. Il governo Meloni, infatti, sta per varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel prossimo Consiglio dei ministri. Una buona notizia per milioni di italiani. (Continua…)

Cos’è la tredicesima

La tredicesima mensilità è una mensilità retributiva aggiuntiva erogata come retribuzione ai lavoratori dipendenti. Viene erogata in busta paga nel mese di dicembre e per questo viene detta anche “natalizia”. Viene erogata ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato. Essendo antecedente al periodo natalizio riveste una grande importanza sull’andamento dei consumi nel mese di dicembre ed in particolare sulle spese per i regali. (Continua…)

Bonus tredicesima, in arrivo importanti novità

Proprio in materia di tredicesima mensilità sono in arrivo importanti novità. Il governo Meloni è pronto a varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires che modificheranno anche la tredicesima. Molti di coloro che la percepiscono riceveranno qualcosa in più. Una buona notizia per milioni di italiani. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)