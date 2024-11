Bologna-Lille, le probabili formazioni: Italiano punta su un undici molto offensivo

Bologna-Lille probabili formazioni della partita di Champions League che si disputa domani alle 21 al “Dall’Ara”. Il Bologna torna in campo per la quinta giornata della massima competizione europea, affrontando il Lille con l’obiettivo di riscattarsi dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Lazio. Per la squadra di Vincenzo Italiano, questa partita rappresenta un’occasione importante per raddrizzare una classifica che comincia a complicarsi: con un solo punto guadagnato finora (0-0 contro lo Shakhtar Donetsk nella prima giornata), le speranze emiliane di qualificarsi ai playoff sono ancora in gioco, ma serve un’inversione di rotta.

⭐️ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐄𝐑𝐄𝐍𝐙𝐀 ⭐️



Le parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano e Charalampos Lykogiannis alla vigilia di #BolognaLOSC 🎙⤵️#UCL #WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) November 26, 2024

Contro il Lille, che si è dimostrato avversario solido e competitivo, i rossoblù dovranno ritrovare compattezza e determinazione. Italiano sa di dover lavorare su una strategia efficace per contenere gli attacchi avversari e sfruttare le occasioni offensive. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni europee del Bologna, tenendo vive le chance di proseguire nel torneo e guadagnare punti preziosi per la classifica.

Italiano dovrebbe schierarsi a specchio con il Lille, quindi con un 4-2-3-1 con terminale offensivo Castro e il terzetto Orsolini-Fabbian-Iling sulla trequarti. In mediana la coppia composta da Moro e Freuler a proteggere la difesa i cui perni centrali saranno Lucumì e Beukema, mentre i terzini saranno Miranda a sinistra e Posch a destra.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Lucumì, Beukema, Posch; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Iling-Junior; Castro. All. Italiano

Lille (4-2-3-1): Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Diakité, Mandi; Bouaddi, André; Sahraoui, Gomes, Zhegrova; David. All. Genesio

