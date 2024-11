Home | Aston Villa-Juventus, le probabili formazioni: Thiago Motta in emergenza in attacco

Aston Villa-Juventus probabili formazioni del match di Champions League che si gioca domani alle 21 a Birmingham. Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro l’Aston Villa in Champions Leaugue. Come noto, il tecnico bianconero dovrà fare i conti con un’emergenza che non accenna ad attenuarsi, con gli ultimi problemi di Vlahovic e McKennie che vanno ad aggiungersi a quelli di Cabal, Bremer, Milik, Adzic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Alla fine i giocatori di movimento disponibili sono solo 14, un fatto eccezionale nella storia recente della Juventus che fotografa bene l’emergenza in corso. Ecco dunque che le scelte di Thiago Motta sono praticamente obbligate, sia in difesa che in attacco. Il reparto offensivo dovrebbe prevedere l’impiego di Timothy Weah nel ruolo di prima punta, posizione che l’esterno francese ha già occupato nel secondo tempo della sfida col Napoli.

Alle sue spalle, spazio al terzetto formato da Conceicao, Koopmeiners ed Yildiz. A centrocampo si va verso la conferma della diga formata da Locatelli e Thuram, migliore in campo nella sfida contro il Milan. Tutto confermato anche in difesa con Savona e Cambiaso sulle corsie esterne, mentre la coppia centrale dovrebbe esser formata da Gatti e Kalulu, con Danilo che dovrebbe partire ancora dalla panchina. In porta, spazio a Di Gregorio.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Konsa, D.Carlos, P.Torres, Digne; Tielemans, McGinn; Bailey, Rogers, Ramsey; Watkins.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah.

