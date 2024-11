Young Boys-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini punta sul tridente

Young Boys- Atalanta probabili formazioni della partita di Champions League che si gioca stasera alle 21 a Berna. La Dea di Gasperini si prepara a riprendere la sua corsa europea allo stadio Wankdorf di Berna, affrontando lo Young Boys nella quinta giornata di Champions League. Una sfida che, sulla carta, vede i nerazzurri favoriti contro il fanalino di coda del girone, ancora a zero punti.

Le parole di #Retegui e di mister Gasperini alla vigilia di #YoungBoysAtalanta 🎙️



Retegui and Gasperini spoke about tomorrow’s match against Young Boys đź’­#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 25, 2024

Tuttavia, la trasferta svizzera non va sottovalutata: lo Young Boys, malgrado le quattro sconfitte consecutive e un solo gol segnato contro undici subiti, cercherĂ di sfruttare il campo sintetico e il supporto del proprio pubblico per sbloccarsi e salvare l’onore. A dirigere l’incontro sarĂ il fischietto lituano Manfredas LukjanÄŤukas.

La squadra di Joël Magnin, reduce da un 1-1 in campionato contro il Lucerna e attualmente al nono posto in classifica, scenderà in campo con un 4-4-2. In attacco si affiderà alla coppia Imeri-Ganvoula, mentre in mediana Ugrinic e Niasse agiranno centralmente, con Males e Virginius sulle corsie esterne. Diversi giocatori non sono al meglio, ma la squadra è determinata a dare il massimo contro una delle realtà emergenti del calcio europeo.

L’Atalanta arriva a Berna con una striscia aperta di sei vittorie consecutive e un’imbattibilitĂ in Champions, con due vittorie e due pareggi. Gasperini dovrĂ fare a meno dello squalificato Ederson, oltre agli indisponibili Zappacosta, Scalvini e Scamacca. In compenso, rientrano Djimsiti e Kolasinac, con quest’ultimo che probabilmente partirĂ titolare in difesa. A centrocampo, le fasce dovrebbero essere presidiate da Bellanova e Ruggeri, con De Roon e Pasalic al centro. In avanti, il tridente sarĂ composto da De Ketelaere, Lookman e Retegui, chiamati a fare la differenza in una partita cruciale per consolidare il cammino europeo dei bergamaschi.

Young Boys (4-4-2): Von Balmoos; Athekame, Lauper, Camara, Blum; Males, Ugrinic, Niasse, Virginius; Imeri, Ganvoula.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

