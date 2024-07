Bimbo di un anno resta chiuso sotto il sole, poi accade l’impensabile

Capita sempre più spesso che dei bambini molto piccoli restino chiusi in auto, magari anche sotto il sole, a causa di una distrazione del genitori incaricato di portarli o all’asilo o dai nonni. Oltre alla distrazione a volte ci si mette anche la sfortuna a creare situazione poco piacevoli, come quella che stiamo per raccontarvi e che vi lascerà completamente senza parole. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo ad un bimbo di un anno rimasto chiuso in auto sotto il sole. (Continua a leggere dopo le foto)

Caravaggio, bimbo di un anno resta chiuso in auto: i fatti

Un bimbo di un anno si è chiuso accidentalmente dentro l’auto, mentre la mamma stava caricando la spesa, con già 33° registrati ma è stato salvato tramite un’app. La notizia è riportata da Il Giorno e ripresa da Open. Grazie all’arrivo dei soccorsi, il piccolo è stato salvato in tempo. L’episodio è avvenuto lunedì 22 Luglio 2024 intorno alle 18:30 di fronte al supermercato Sigma, in viale Papa Giovanni, a Caravaggio nella bergamasca. Dopo la spesa, la mamma ha messo il figlio di quasi un anno sul seggiolino all’interno dell’auto, lasciandogli inavvertitamente la chiave. Mentre si dirigeva verso il baule per caricare le borse, il piccolo ha attivato la chiusura centralizzata, chiudendosi lui dentro il mezzo e serrando di fatto tutte le portiere.

