Bianca Balti, classe 1984, ha debuttato nel mondo della moda nel 2005 quando ha firmato un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata ed è stata chiamata da diversi marchi come Missoni, Guess, Robert Cavalli, Armani Jeans, Mango e La Perla. Oggi la supermodella Bianca Balti sta lottando contro un tumore e in queste ore ha fatto un annuncio importato sul suo percorso di chemioterapia. Vediamo nel dettaglio come sta. (Continua a leggere dopo le foto)

Bianca Balti, l’annuncio sulla chemioterapia: come sta

Uscita dall’ospedale, Bianca Balti si sta riprendendo dall’intervento a cui è stata sottoposta per la rimozione di un cancro all’utero arrivato al terzo stadio. Un tumore scoperto tardi, dopo una corsa al pronto soccorso per un forte dolore addominale, come lei stessa ha raccontato attraverso un post su Instagram: “Ho un tumore alle ovaie che si è allargato a tanti organi. Mi hanno operata, sono in ottime mani. Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo vincerò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco. La vita accade, dalle una ragione. Ad ora, il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza nelle difficoltà della vita”. Ora la supermodella ha deciso di aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute attraverso una storia.

