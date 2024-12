Home | Beppe Marotta bussa al Real Madrid: la strategia per portare il campione all’Inter

Beppe Marotta si sta muovendo sul mercato e, secondo le voci che circolano, vorrebbe portare all’Inter un giocatore che attualmente milita nel Real Madrid. Seguendo una strategia di mercato già usata in passato, il dirigente nerazzurro, insieme a Pietro Ausilio, starebbe trattando per il prestito di un giovane talento che nei blancos sinora ha trovato poco spazio.

Fiorentina-Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe #Marotta sul malore di #Bove: «Il rinvio una scelta di tutti i protagonisti. Siamo una comunità ed è normale che si prenda una decisione in questo senso» https://t.co/TCkPxJkFnF — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) December 1, 2024

L’Inter, perciò, potrebbe presto aprire un dialogo con il club spagnolo per portare a Milano Arda Güler, giovane talento turco. Il diciannovenne, arrivato al Real nell’estate del 2023 dal Fenerbahçe con grandi aspettative, sta trovando difficoltà a imporsi all’attenzione di Carlo Ancelotti.

Con appena 15 presenze in tutte le competizioni da quando è approdato a Madrid, Güler fatica a trovare spazio in una rosa già ricca di stelle consolidate. Questa situazione ha spinto il giovane attaccante turco a valutare il suo futuro, mentre il Real Madrid potrebbe essere disposto a cedere il giocatore per garantirgli maggiore minutaggio altrove.

L’Inter, sotto la guida di Marotta e Ausilio, si è dimostrata abile nell’individuare occasioni di mercato, specialmente quando riguardano giocatori di talento in cerca di rilancio. Il nome di Güler potrebbe rientrare perfettamente in questa visione. Nonostante le priorità di mercato dell’Inter siano altre, l’idea di accogliere un talento capace di spaccare le difese avversarie rappresenta un’opportunità allettante.

Beppe Marotta, la formula che ha già funzionato

Secondo le indiscrezioni, il club nerazzurro potrebbe proporre una formula di prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid. Questa modalità di trasferimento richiama l’operazione effettuata da Marotta con Alvaro Morata alla Juventus, un affare che segnò le fortune del club bianconero.

Se l’operazione dovesse concretizzarsi, Güler potrebbe trovare nell’Inter l’ambiente ideale per crescere e dimostrare il suo valore, rendendo più concrete le ambizioni nerazzurre in Serie A e in Champions League. La trattativa, però, dipenderà dalla disponibilità del Real Madrid a lasciar partire il talento turco con una formula favorevole.

Resta da vedere se il club spagnolo sarà disposto a scommettere sulla crescita del giocatore fuori dai propri confini o se, al contrario, vorrà trattenerlo per puntare su di lui nel prossimo futuro. Nel frattempo, Marotta e Ausilio osservano, pronti a cogliere l’occasione per portare a Milano un possibile protagonista del calcio europeo.

