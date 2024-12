Fiorentina-Inter, a caccia di una data per il recupero. Tutte le ipotesi

La partita tra Fiorentina e Inter, sospesa al 17′ del primo tempo per il malore del giocatore viola Edoardo Bove, si giocherà certamente nel 2025. Ma la ricerca di una data utile per recuperare il match, che riprenderà sul punteggio di 0-0 con 28 minuti di gioco più recupero e l’intero secondo tempo da disputare, è tutt’altro che semplice.

Quando verrà recuperata, Fiorentina-Inter verrà ripresa al minuto in cui è stato sospesa, ovvero al 17’. Si ripartirà dalla situazione di gioco in corso, al momento dell’interruzione, in questo caso una rimessa laterale. Secondo regolamento, Palladino e Inzaghi potranno schierare… pic.twitter.com/DmHglznq1g — SPONDA NERAZZURRA (@spondainter) December 2, 2024

Il calendario delle due squadre, impegnate nelle coppe europee, è fittissimo, e le prime possibili slot liberi per la ripresa si profilano a febbraio. Molto dipenderà dal cammino delle squadre nelle rispettive competizioni internazionali. La Fiorentina, attualmente impegnata nella Conference League, e l’Inter, che gioca in Champions League, sono entrambe nella parte alta delle rispettive competizioni europee.

Se entrambe le squadre riusciranno a qualificarsi agli ottavi senza dover affrontare i play-off, la partita potrebbe essere recuperata già a febbraio, con le prime possibili date libere fissate per il 12 e il 19. La certezza sulla data dipenderà dal Consiglio di Lega, che oggi si riunirà per discutere la questione.

Se una delle due squadre dovesse essere costretta a disputare i play-off per entrare nella fase a eliminazione diretta, il recupero della partita potrebbe essere ulteriormente posticipato, con l’incognita di una classifica macchiata dall’asterisco che accompagnerà entrambe fino a campionato inoltrato. Un precedente simile si era verificato nel campionato 2021-2022, quando l’Inter, a causa del Covid, dovette rinviare una gara contro il Bologna, con l’asterisco che influenzò il suo cammino verso il titolo, vinto dal Milan.

Fiorentina-Inter, il rischio del calendario fittissimo

Il calendario delle squadre impegnate nelle coppe europee è particolarmente fitto a causa della nuova formula della Uefa, che prevede 36 squadre in un unico girone per poi passare agli ottavi. Questo rende difficile trovare uno slot utile per disputare a gara, e non è escluso che la partita venga rimandata ulteriormente se le squadre saranno impegnate in altri appuntamenti internazionali.

L’attesa per il recupero di Fiorentina-Inter potrebbe prolungarsi, con una data definitiva che non arriverà prima del 2025. Ma con il calendario fitto delle squadre, i tifosi possono solo sperare che la partita venga presto messa in programma, possibilmente in uno slot che permetta alle due squadre di affrontarsi senza interferire con gli impegni internazionali.

