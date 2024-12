Bove e il malore in campo, interviene Bassetti: contro chi si scaglia l’infettivologo

Edoardo Bove è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Careggi di Firenze dopo il malore accusato al 17′ di Fiorentina-Inter. Il calciatore, arrivato in estate in prestito dalla Roma, si è accasciato sul terreno di gioco poco dopo essersi allacciaro gli scarpini, fare qualche passo, per poi cadere a terra privo di sensi, vicino a Calhanoglu e Dumfries, tra i primi a rendersi conto della gravità di quanto stava succedendo. Ora per Bove il peggio è passato. Il ragazzo è sveglio e lucido, risponde alle domande e ha parlato con i famigliari. Sono esclusi danni neurologici e cardiologici. Per la giornata odierna si attende un nuovo bollettino, intanto Matteo Bassetti, si scaglia contro il responsabile di quanto accaduto a Bove.

La Fiorentina e la famiglia Commisso ringraziano i nostri tifosi, i club, le tifoserie e tutto il mondo del calcio e dello sport per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti di Edoardo Bove e dei suoi cari. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 1, 2024

Malore in campo per Bove

Attimi di terrore in Fiorentina-Inter, domenica: minuto 17, mentre il gioco era fermo per un gol annullato a Lautaro e il conseguente controllo della Var, il centrocampista viola Edoardo Bove è crollato a terra, privo di sensi. Subito grande paura in campo, con la disperazione dei compagni e degli avversari, ripresi in lacrime (soprattutto Andrea Colpani).

Nella giornata di oggi è atteso un nuovo comunicato della Fiorentina, congiunto con l’ospedale Careggi, sulle condizioni di Edoardo Bove. I dirigenti della Fiorentina Daniele Pradè e Alessandro Ferrari sono arrivati da pochi minuti all’ospedale, in sieme a l’esterno offensivo Andrea Colpani, che ha raggiunto la struttura. Alle 13:00 è atteso all’ospedale fiorentino per far visita al centrocampista viola il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

Nel frattempo Matteo Bassetti è furioso con i no vax e parla di “solito sciacallaggio” dopo che diverse persone “allergiche” ai vaccini hanno teorizzato che il malore che ha colpito iò calciatore 22enne della Fiorentina, sarebbe stato causato dalle vaccinazioni.

