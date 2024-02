Home | “Benvenuta Allegra”. L’ex Uomini e donne è diventato papà per la prima volta

L’ex volto di Uomini e Donne è finalmente diventato papà. La piccola Allegra è nata qualche ora fa, un giorno prima del termine della gestazione previsto per oggi, mercoledì 7 febbraio. L’ex tronista, ha pubblicato un tenerissimo post sul suo profilo Instagram in cui da il benvenuto alla sua prima figlia e una dedica anche per la neo mamma.

Leggi anche: Isola dei Famosi 2024, Ilary Blasi commenta per la prima volta il cambio di conduzione

Leggi anche: “È nato Brando”. L’ex Miss Italia è diventata mamma per la prima volta

L’ex Uomini e donne è diventato papà per la prima volta

Andrea Cerioli e la sua compagna Arianna Cirrincione sono appena diventati genitori. Allegra è venuta al mondo un giorno prima del previsto. Su Instagram il post del neo papà è pieno di emozione e di amore non solo per la neonata, ma anche per la sua fidanzata: “Benvenuta al mondo amore mio… È indescrivibile a parole. Oggi proprio non ne ho… respiro a fatica. La tua mamma è il mio eroe. Allegra 6/2/24“. Andrea e Arianna si sono conosciuti nel 2019 nello studio del dating show di Maria De Filippi. Un vero colpo di fulmine il loro, ora concretizzano dalla nascita di Allegra.

Andrea da quando ha scoperto che sarebbe diventato papà, non vedeva l’ora di conoscere la sua bimba. Durante la gravidanza, Arianna e l’ex gieffino hanno documentato sui social tutto il percorso e anche i fan si preparavano al grande evento perché l’influencer si era recata in pronto soccorso più volte per i monitoraggi di fine gestazione. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Chiara Ferragni e Fedez, il disegno della figlia Vittoria preoccupa i fan

Arianna, invece, non ha ancora postato nulla sulla nascita della sua bambina ma sicuramente lo farà una volta che si sarà ripresa dalla stanchezza del parto. A settembre quando con la compagna aveva annunciato che sarebbe arrivata una bambina spiegò quanta ansia aveva e paura per la sfida che avrebbero affrontato:

“Non so se siamo pronti, le paure sono tante tantissime, come si fa a essere pronti. È la nostra prima volta, c’è un mondo da imparare e penso che non basti una vita intera. Però siamo felicissimi di diventare genitori. È la gioia più grande al mondo e ce la metteremo tutta.”

Il giorno di Natale avevano poi svelato il nome della piccola: “Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita“, aveva scritto Andrea su Instagram a corredo della foto del sacchettino nascita che Arianna avrebbe portato in ospedale per i primi cambi della figlia, sul quale si leggeva il nome Allegra Cerioli. A Verissimo Arianna confessò di voler prima diventare mamma e poi avrebbe pensato al matrimonio.