Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la lunga assenza: come sta la conduttrice

Le voci sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez hanno cominciato a farsi preoccupanti, quando si è parlato di una visita in una clinica privata. Da settimane si parla del suo stato di salute precario, che pare essere legato alla fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma una conferma del malessere non è mai arrivata dalla diretta interessata. Da tempo, infatti, la showgirl argentina si è chiusa nel silenzio più assoluto, evitando di partecipare a trasmissioni televisive e rifugiandosi, pare, in casa del suo nuovo compagno Elio Lorenzoni. Finalmente Belen stessa ha rotto il silenzio. (Continua dopo le foto)

I fan preoccupati per Belen

Belen Rodriguez è tornata sui social dopo due settimane di silenzio. La showgirl è al centro dei gossip da tutta l’estate, quando si è separata da Stefano De Martino. Belen non ha mai confermato la fine del matrimonio con Stefano: lo ha fatto lui qualche settimana fa. Lei da quest’estate, si è chiusa nel silenzio più totale. I fan però hanno iniziato a preoccuparsi per lei, soprattutto quando nelle ultime foto è apparsa magrissima e sempre meno in compagnia dei figli. Cosa le è successo? Finalmente, la donna è tornata per rassicurare i suoi fan su Instagram. (Continua dopo le foto)

Belen con Elio a Brescia

Secondo le ultime indiscrezioni, Belen Rodriguez si sarebbe trasferita a Brescia per iniziare una convivenza con l’attuale compagno Elio Lorenzoni, affidando i figli a nonni e papà. Ma nei giorni scorsi è stata avvistata in una nota clinica privata padovana, cosa che ha preoccupato ancora di più i fan, abituati a sapere tutto della showgirl. Finalmente poi è riapparsa sui social, condividendo un importante messaggio con i suoi fan. (Continua dopo le foto)

Belen ritorna sui social dopo la visita alla clinica di Padova

Avvistata in una clinica a Padova negli scorsi giorni, ieri è stata vista a Milano e oggi è riapparsa sui social dopo un lungo silenzio. “Mi mancate… Mi siete mancati tanto”, ha scritto la showgirl su Instagram, condividendo una sua foto mentre si trova in macchina nella quale appare senza trucco, con il volto sorridente, gli occhi un po’ stanchi. Tantissimi i commenti sotto il post. “Cosa ci facevi in clinica?”, si legge. “A Brescia con Elio porterai anche i tuoi bambini”, le hanno chiesto i fan.