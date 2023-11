Beatrice e Varrese, è successo nella suite del “GF”: il gesto è palese

La nuova edizione del Grande Fratello 2023 sembra ormai aver conquistato il cuore del pubblico di Canale 5. Nella casa i concorrenti hanno dato vita a diverse dinamiche. La protagonista assoluta del GF 2023 è Beatrice Luzzi. L’attrice con il suo carattere fumantino riesce a creare sempre movimento. In questi ultimi giornim, dopo essersi presa una pausa da Garibaldi, la Luzzi ha avuto dei ripensamenti e sembra voler tornare a fare coppia fissa con Giuseppe. Nel frattempo, però, ha iniziato una conoscenza un po’ più approfondinta anche con Massimiliano Varrese, il quale ad inzio programma era il suo più grande rivale. Nella suite tra i due è successo qualcosa che ha lasciato tutti quanti senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, la brutta notizia per Ciro Petrone: cosa rischia

Leggi anche: “Grande Fratello”, fuori la verità sul fidanzato di Angelica: si scopre tutto

Leggi anche: “Grande Fratello”, è nata una nuova coppia: scappa il bacio tra i due concorrenti

Leggi anche: “Grande Fratello”, ecco cosa farà Giselda dopo l’eliminazione dalla casa

Beatrice e Varrese, ecco cos’è successo nella suite del “GF”

Massimiliano Varrese è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima diretta del Grande Fratello andata in onda giovedì 9 novembre 2023. Se prima era un intoccabile nella Casa, da quando si è avvicinato a Beatrice Luzzi, che fino a poco fa era sua nemica, secondo diversi concorrenti i suoi comportamenti sarebbero solo dettati da strategie. L’attore avrebbe progettato questo avvicinamento per puntarsi addosso i riflettori e ingraziarsi il pubblico, come gli ha mostrato Signorini in puntata. “Mi sono avvicinato a Beatrice, ci siamo avvicinati, perché è una cosa partita da entrambi ed è tutto reciproco. Il nostro è un avvicinamento bello, sincero e fisiologico“, ha negato lui.

Anche il suo amico Ciro Petrone ne aveva parlato proprio con lui: “Se lo fai succede un casino, fra’. Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine, la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice…Mamma mia succede un casino veramente”. L’ex Temptation Isalnd ha aggiunto: “Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato?’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”. Anche gli utenti sono convinti che abbia un piano. (Continua a leggere dopo la foto)

M: "comunque sei stuzzicartice Bea"

B: "e che ve devo dì, ho perso tanto di quel tempo della mia vita"

M: "ma te sei una donna fedele?"

B: "EEE"



QUESTA CONVERSAZIONE SURREALE ⚰️⚰️#GrandeFratello #luzzers #matrixpic.twitter.com/ldSsJ2URla — anna.ww (@W06Anna) November 10, 2023

Un episodio che ha fatto dubitare il pubblico

Massimiliano Varrese è realmente interessato ad avere dei rapporti di amicizia con Beatrice Luzzi? Il pubblico da casa sospetta che l’attore stia fingendo per potersi salvare dal televoto. E in queste ultime ore un altro episodio ha fatto dubitare parte del pubblico del GF. I due concorrenti si trovavano in suite, dove Massimiliano Varrese nello stuzzicare Beatrice ha cercato di captare più informazioni possibili sul suo privato e di farla cadere in una trappola. Varrese ha affermato: “Comunque tu sei stuzzicatrice, Bea”. E lei: “Che cosa vi devo dire, ho perso tanto di quel tempo della mia vita…“. A un certo punto, Varrese, facendo allusione al fatto che adesso sta ritornando a frequentare Giuseppe e lasciando intendere che forse lui vorrebbe fare un ulteriore passo con lei, le ha chiesto: “Tu sei una donna fedele?“. Beatrice ha semplicemente esclamato: “Oh“. E lui ha concluso con un ironico “buono a sapersi“.