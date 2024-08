Bayesian, parla il capitano Curfield: la rivelazione sugli ultimi minuti prima del naufragio. Emergono nuovi dettagli sulla tragedia accaduta lo scorso 19 agosto nelle acque di Porticello e che ha portato alla morte di 7 dei 22 passeggeri a bordo del velieri. Il comandante dell’imbarcazione, il 51enne James Curfield, è stato interrogato davanti ai pm della Procura di Termini Imerese, incaricati di far luce sull’incidente. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Incidente tra scooter e furgone: Luca muore dopo giorni di agonia, lutto nel calcio

Leggi anche: Il malore in campo, poi la tragedia: sport in lutto, addio all’amato calciatore

James Cutfield, l’interrogatorio al comandante

Le autorità siciliane, che dopo la drammatica vicenda hanno aperto un un fascicolo contro ignoti, stanno concentrando le loro attenzioni sul comandante neozelandese James Cutfield e sul vicecomandante Tijs Koopman. Il primo è stato già iscritto nel registro degli indagati per per naufragio colposo e omicidio colposo plurimo ed è stato chiamato a far luce sulla dinamica del disastro e sui presunti errori umani che quella notte potrebbero aver contribuito all’affondamento del Bayesian. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Meteo, fenomeni estremi e grandinate: le previsioni non promettono bene

I dubbi sull’incidente: la Procura indaga

Sono infatti tanti i particolari ancora da chiarire su quella notte del 19 agosto nella quale una tromba d’aria spaventosa si era abbattuta sulla zona di Porticello nella quale era ormeggiato il Bayesian. In poco tempo, il veliero si era inclinato su un fianco e, dato che alcuni bocchettoni erano aperti, l’acqua aveva invaso tutto, rendendo difficile per i passeggeri in cabina uscire mentre la barca si inabissava.

Dopo l’incidente, gli esperti hanno cercato di capire cosa possa essere andato storto. Il Bayesian era ritenuto un gioiello di tecnologia navale ed è stato difficile rassegnarsi al fatto che il maltempo fosse stata l’unica causa del suo affondamento. L’ipotesi che si è fatta avanti è stata dunque quella di un possibile errore umano.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva