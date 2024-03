Home | Bayern-Lazio, dove vederla in chiaro in televisione

Bayern-Lazio dove vedere. Tutto pronto per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Lazio deve difendere il gol di vantaggio dell’andata siglato da Ciro Immobile su rigore. Il Bayern Monaco sta attraversando un periodo di crisi, anche in campionato, ma resta sempre una squadra molto temibile. La partita sarà trasmessa in chiaro. (Continua…)

Bayer-Lazio, Sarri vuole i quarti di finale di Champions League

La prima italiana che si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League sarà la Lazio di Maurizio Sarri. La squadra biancoceleste all’andata ha vinto 1-0 grazie ad un rigore siglato dal capitano Ciro Immobile. Adesso, però, c’è la trasferta in Germania. Il Bayern Monaco di Tuchel sta attraversando un brutto periodo. In campionato è lontano dalla vetta e si prefigge una stagione molto deludente per i bavaresi. La Champions League resta l’unica competizione da salvare. Il Bayern, dunque, cerca riscossa, ma Sarri vuole vincere per la sua Lazio e per l’Italia, che spera nella quinta squadra in Champions League l’anno prossimo. (Continua…)

Le probabili formazioni

Rispetto all’andata, Sarri recupera Zaccagni, che partirà dal primo minuto nel tridente con Immobile e Felipe Anderson. Per il resto tutto confermato: Hysaj dovrebbe agire sull’out di sinistra con Marusic spostato a destra. Nel Bayern Monaco, invece, Tuchel si affida a Kane per ribaltare il risultato. Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Kim, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Tel, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. (Continua…)

Bayern-Lazio dove vedere

Bayern-Lazio sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21:00. Tutta l’Italia dunque potrà tifare per la squadra di Maurizio Sarri. Ricordiamo che un eventuale passaggio del turno farebbe aumentare la possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Attualmente in lotta per il 5° posto in campionato ci sono Roma, Napoli, Fiorentina e appunto Lazio. Anche i rivali giallorossi, dunque, stasera dovranno “tifare” per la Lazio.