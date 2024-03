Home | Basket Serie A, stagione d’oro per Marco Belinelli: a 38 anni è ancora tra i migliori in Italia e in Europa

La Lega Basket Serie A è la massima divisione professionistica del campionato italiano di pallacanestro. Il torneo, organizzato dalla Lega di pallacanestro, è posto sotto l’egida della FIP. Il campionato si articola in due fasi, la stagione regolare (da ottobre a maggio) ed i play-off. Tra i migliori in campo in Italia e in Europa c’è Marco Belinelli, capitano della Virtus Bologna. Nonostante i suoi 38 anni, Marco sta giocando una delle sue migliori stagioni in carriera. Fra i “vecchietti”, solo LeBron James segna di più a gara dell’ex Spurs che al Corriere di Bologna si è raccontato svelando i segreti del suo successo. (Continua a leggere dopo la foto)

Basket Serie A, stagione d’oro per Marco Belinelli: il campione si racconta

Marco Belinelli, a quasi 38 anni, si conferma un giocatore indispensabile per le sorti della Virtus Bologna. La guardia di San Giovanni in Persiceto, nato il 25 Marzo 1986, viaggia a 14 punti di media in Serie A in circa 21′ di utilizzo, e sale addirittura a 14.6 in Eurolega, numeri che nessuno avvicina a quell’età in Europa, visto che oltre a Marco solo Milos Teodosic e Nando De Colo vanno in doppia cifra di media a 37 anni. C’è soltanto un giocatore che fa meglio ed è LeBron James che, a 39 anni compiuti, supera i 25 punti a gara coi Los Angeles Lakers in NBA, ma stando sul parquet 35′ di media. Con l’addio improvviso di David Logan, Marco Belinelli è il secondo giocatore più vecchio della Serie A dopo Toto Forray di Trento per appena 5 giorni, poi ci sono Bryant Dunston e Andrea Cinciarini, loro pure classe 1986 ma nati a maggio e a giugno. Il giocatore ha svelato i suoi segreti in una lunga intervista al Corriere di Bologna.

