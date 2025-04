Home | Barcellona, Lewandowski fuori per 3 settimane: e lo spogliatoio è in fermento

Alla fine il verdetto degli esami è arrivato, e non sono buone notizie per il Barcellona: Robert Lewandowski è infortunato e salterà sicuramente l’andata della semifinale di Champions contro l’Inter, in programma il 30 aprile. L’attaccante polacco, uscito per un problema muscolare nella sfida di Liga vinta contro il Celta Vigo, ha riportato una lesione al semitendinoso della coscia sinistra.

La diagnosi non lascia spazio alla speranza per un recupero in tempi brevi: salterà la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid e l’andata europea. Ma anche il ritorno, previsto per il 6 maggio al Meazza, è a rischio. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di una lesione di primo grado, che in genere richiede uno stop di almeno una ventina di giorni.

Il Barça non ha comunicato tempi ufficiali, ma la cautela è massima: perdere il proprio faro offensivo nel momento clou della stagione è un colpo durissimo. Lewandowski è il capocannoniere della Liga con 25 gol. I suoi “vice” sono Raphinha (15 reti) e Ferran Torres (10), che insieme eguagliano il suo bottino.

Proprio Torres ha sostituito Lewa nelle uniche tre gare saltate finora dal polacco (tutte vinte dal Barça), e potrebbe farlo anche in Champions. Ma il peso specifico della semifinale è un’altra storia. Una cosa è certa: la sua assenza pesa, e l’allenatore blaugrana Hansi Flick sarà costretto a cambiare qualcosa nel suo modo di giocare.

Barcellona, Lewandowski out per 20 giorni

Non è solo l’infortunio di Lewandowski a creare malumore nel Barcellona. Dopo la rocambolesca vittoria contro il Celta (rimonta da 1-3 a 4-3), nello spogliatoio è esploso il malcontento. Alcuni comportamenti preoccupano per la tenuta emotiva del gruppo. Il primo a sbottare è stato Ansu Fati, furioso per non essere entrato: ha preso a calci un piccolo frigorifero a bordo campo e lanciato la pettorina con rabbia.

Anche Héctor Fort, classe 2006, ha ignorato Flick al termine della partita, segno di un’aria piuttosto pesante. Ma il caso più eclatante riguarda proprio Ferran Torres, che dopo essere stato sostituito ha calciato un pallone con forza e ha respinto un membro dello staff che provava a calmarlo. Infine, Fermin Lopez, richiamato in panchina al 59’, ha lasciato trasparire evidente frustrazione.

Nel caos catalano, l’Inter osserva e prende nota. I nerazzurri sono reduci da una sconfitta pesante a Bologna, e con il calendario che favorisce il Napoli in campionato la semifinale di Champions acquisisce, se possibile, un valore ancora maggiore. Il Barcellona è una corazzata e sarà comunque durissima, ma i nerazzurri hanno le carte in regola per giocarsela.

