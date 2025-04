Napoli e Inter, cosa succede se finiscono a pari punti? Tutte le regole per lo spareggio: dove si gioca

Un campionato così non si vedeva da anni, forse da decenni. A cinque giornate dal termine, Napoli e Inter sono fianco a fianco: 71 punti, stessi sogni, stesse speranze. Due filosofie di calcio diverse, due piazze caldissime, due tecnici – Conte e Inzaghi – pronti a giocarsi tutto sul filo dei nervi e dei dettagli.

Ma se alla fine le due squadre dovessero chiudere esattamente a pari punti, chi sarebbe Campione d’Italia? Dalla stagione 2022-23 il regolamento è cambiato, non valgono più gli scontri diretti e la differenza reti per assegnare il titolo: si va allo spareggio.

Il titolo di Campione d’Italia si assegnerebbe quindi attraverso uno spareggio secco, una finale unica. Un duello vecchio stile, novanta minuti per la gloria, ma attenzione: in caso di parità non ci saranno tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Per quanto riguarda la sede in cui si disputerà la partita decisiva per l’assegnazione dello scudetto, il primo criterio è il vantaggio negli scontri diretti. Ma anche qui Napoli e Inter sono in perfetta parità, visto che si sono conclusi entrambi per 1-1.

A questo punto si passa alla differenza reti generale e al numero di gol segnati nell’intero campionato. Entrambi i parametri vedono nettamente in vantaggio l’Inter, che ha segnato 72 gol contro i 52 del Napoli e ha una differenza reti di +13 rispetto ai partenopei.

Inter e Napoli, l’ipotesi di una sfida secca per la gloria

In caso il Napoli dovesse riuscire a pareggiare anche questo dato (ma sembra davvero improbabile), l’ultimo criterio sarebbe il sorteggio. Infine, nel caso in cui le autorità ritenessero inopportuna la disputa dello spareggio nello stadio di una delle due squadre per motivi di sicurezza, si procederebbe con un’alternativa che ha già un precedente: campo neutro all’Olimpico di Roma.

L’unico spareggio Scudetto della storia si è disputato nel 1964. Allora, proprio allo stadio Olimpico, il Bologna di Fulvio Bernardini sconfisse per 2-0 l’Inter di Helenio Herrera. Sessant’anni dopo, la storia potrebbe ripetersi. E se così sarà, sarà una sfida all’arma bianca, senza possibilità di fare calcoli. Un ultimo tango a due per conquistare la gloria.

