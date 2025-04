Il Napoli non brilla ma vince e riagguanta la vetta: a Monza risolve la coppia Raspadori-McTominay

Monza-Napoli 0-1, i partenopei vincono con il minimo scarto allo U-Power Stadium e raggiungono momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica, in attesa della sfida dei nerazzurri contro il Bologna. A decidere l’incontro è stato Scott McTominay, al suo terzo gol consecutivo e nono centro in campionato, su assist perfetto di Giacomo Raspadori. Una prestazione non scintillante per gli uomini di Conte, ma sufficiente per portare a casa i tre punti.

Azzurri padroni del possesso, ma Monza ben organizzato

Il Napoli ha provato a fare la partita sin dalle prime battute, mantenendo alto il possesso palla, ma scontrandosi contro una difesa del Monza ben strutturata e attenta. I padroni di casa hanno scelto un approccio prudente, con un blocco medio-basso che ha impedito agli azzurri di trovare spazi centrali.

Le uniche occasioni della prima frazione sono arrivate da situazioni estemporanee: una conclusione da calcio piazzato di Rrahmani, finita di poco a lato, e qualche giocata individuale di McTominay, tra i più intraprendenti. Tuttavia, né Politano né Spinazzola, schierati larghi, sono riusciti a creare superiorità numerica.

Castrovilli spreca, Meret graziato

Il Monza ha avuto l’occasione più nitida del primo tempo con Gaetano Castrovilli, che ha sfruttato un varco sulla sinistra per inserirsi alle spalle di Olivera. Dopo un bel dribbling su Rafa Marin, l’ex Fiorentina ha calciato di esterno sfiorando il palo. Bianco ha poi impegnato Meret con una conclusione dalla distanza, mentre in chiusura di tempo è stato Lukaku, per il Napoli, a sprecare sotto misura.

La svolta nella ripresa: Raspadori inventa, McTominay finalizza

La ripresa ha ricalcato i ritmi del primo tempo, ma Antonio Conte ha trovato la chiave del match nei cambi. Dopo l’ingresso poco incisivo di Anguissa, è stato Raspadori, subentrato a Olivera, a cambiare il volto dell’attacco. L’ex Sassuolo ha servito un cross preciso per l’inserimento di McTominay, che di testa ha battuto il portiere del Monza per lo 0-1 decisivo.

Nel finale, il Napoli ha gestito il vantaggio senza particolari rischi, contenendo i tentativi del Monza e difendendo con ordine. Con questa vittoria, i partenopei agganciano l’Inter al primo posto, rilanciando con forza la propria candidatura nella corsa Scudetto.

