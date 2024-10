“Ballando con le stelle”, Milly rompe il silenzio sul cachet di Barbara D’Urso – Dopo quasi un mese dall’inizio di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 dimostra ancora di affascinare parecchio il pubblico che, infatti, lo preferisce ad un altro grande format: Tu Sì Que Vales, in onda su Canale 5. La conduttrice del dancing show del sabato sera ha voluto commentare i dati Auditel e ha speso qualche parola anche sulla tanto chiacchierata ospitata di Barbara D’Urso. (continua a leggere dopo le foto)

“Questa è una grande soddisfazione oltre che una bella conferma”, ha detto Milly Carlucci commentando ai microfoni di SuperguidaTv il successo di Ballando con le stelle, in termini di ascolti e di share, su Tu Sì Que Vales di Maria De Filippi, altro programma cult del sabato sera. Il punto di forza della trasmissione? La conduttrice si è fatta un’idea precisa: “Ballando con le Stelle, con gli inevitabili alti e bassi, è sempre stato un successo ma quest’anno sembra esserci una magia particolare. Non bisogna fermarsi però, siamo solo all’inizio, la strada è lunga e difficile. Il segreto per non stancarsi mai? Avere le antenne ben dritte e capire gli umori del pubblico, lavorare sforzandosi di non fare mai copia e incolla con l’anno prima. Lo scorso anno avevamo un cast prestigioso e abbastanza maturo. Quest’anno siamo riusciti a coniugare il prestigio con dei concorrenti più giovani. In ogni caso bisogna lavorare tanto e tutti i giorni con entusiasmo, passione e spirito critico. Dal confronto nascono tante cose belle”. (continua a leggere dopo le foto)

A proposito dell’ospitata di Barbara D’Urso, Milly Carlucci ha detto: “La vicenda cachet non mi compete e non spetta a me. So che c’è un budget complessivo per i ballerini per una notte che è abbastanza basso tanto che lo scorso anno abbiamo avuto una serie di attori peraltro bravissimi in promozione. Per esempio la Nazionale di Volley è intervenuta gratuitamente alla prima puntata. La cosa importante è che Ballando incassa tanto dalla pubblicità e credo faccia bene a tutta la rete”.

