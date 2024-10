“Sto a pezzi”: “Ballando con le stelle”, la rivelazione di Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini è uno dei concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“. La sua avventura, però, è partita in salita. Nella scorsa puntata, infatti, il noto conduttore televisivo si è classificato solo al nono posto. Se dovesse continuare di questo passo rischierebbe addirittura l’eliminazione. Lui nel frattempo si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata. (Continua…)

Chi è Massimiliano Ossini

Massimiliano Ossini è un noto conduttore televisivo. Si è laureato in scienze della comunicazione a Milano ed ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 2000 come attore nel cast della commedia teatrale con Cyrano de Bergerac. Raggiunge la popolarità come conduttore del canale satellitare per ragazzi Disney Channel. Dal 2003 al 2006 conduce le tre ultime edizioni di “Disney Club” su Rai 2. Nella stagione 2006-2007 conduce ogni domenica mattina, insieme a Gianfranco Vissani, “Linea verde”. Dal 5 gennaio, invece, conduce “E se domani” e nello stesso anno conduce “Uno Mattina Verde” su Rai 1. Dal 2014 conduce anche “Linea bianca” sempre su Rai 1. Nella stagione 2016-2017, invece, è al timone di “Mezzogiorno in famiglia” insieme a Manila Nazzaro e Adriana Volpe. Quest’anno è stato scelto come concorrente di “Ballando con le Stelle”. (Continua…)

Il cammino a “Ballando con le Stelle”

Siamo solo alla seconda puntata, ma il cammino di Massimiliano Ossini a “Ballando con le Stelle” è già in salita. Il noto conduttore televisivo non ha impressionato nelle prime due puntate. Non ha il ballo nel sangue e in pista si nota parecchio. La maestra Veera Kinnunen sta cercando di tirare fuori il meglio dal suo allievo, che nel frattempo, nel corso della puntata di “Unomattina”, si è lasciato andare ad una rivelazione inaspettata. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)