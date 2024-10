“Casa a prima vista”, delirio social su Mariana dopo la puntata: cos’è successo

Continua il successo di “Casa a prima vista“, reality show in onda su Real Time. Il programma riesce a battere addirittura Amadeus con “Chissà chi è” nella fascia dell’access prime time. I telespettatori commentano il programma sui social e spuntano le critiche per una delle protagoniste della trasmissione, Mariana. (Continua…)

Tutto su “Casa a prima vista”

“Casa a prima vista” è un programma televisivo di genere reality, in onda su Real Time dal 2023. Il programma è basato sul format televisivo “Chasseur D’Appart” e vede tre agenti immobiliari coinvolti in una sfida per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale nella città o in altri comuni non necessariamente limitrofi. Ogni puntata inizia con l’intervento degli acquirenti che espongono l’elenco delle caratteristiche richieste per l’immobile. Successivamente i tre agenti devono trovare un immobile che soddisfi le loro richieste. Dopo le visite di rito, il candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando l’agente vincitore della puntata che si aggiudicherà un premio in denaro. (Continua…)

Chi è Mariana D’Amico

Mariana D’Amico è una delle agenti immobiliari protagoniste a “Casa a prima vista”. Ha 36 anni, vive a Milano e lavora nel settore immobiliare da quando ne ha circa 16. Nel 2008 è diventata titolare di una sua agenzia, la Patrimoni Real Estate, con sede principale nella zona di Porta Venezia a Milano, ma che opera anche a Roma. La nota agente immobiliare sarebbe legata da circa 10 anni al compagno Samy Beraha ed è madre di due figli maschi. È una delle più famose di “Casa a prima vista”, nonché una delle più vincenti, ma ogni tanto riceve anche qualche critica. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)