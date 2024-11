“Ballando con le stelle”, Rita Dalla Chiesa tuona contro la giuria – Tra gli appassionati di Ballando con le stelle c’è anche Rita Dalla Chiesa. La deputata di Forza Italia, però, non ci è andata leggera nei confronti del programma del sabato sera di Rai 1. La conduttrice si è sfogata sui social e ha riservato parole durissime alla giuria. (continua a leggere dopo le foto)

“Ballando con le stelle”, Rita Dalla Chiesa tuona contro la giuria (in particolare nel mirino la Lucarelli)

La puntata dello scorso sabato di “Ballando con le stelle” è stata densa di emozioni: i concorrenti si sono cimentati infatti in due coreografie: la solita e una particolare dedicata ad una persona speciale della propria vita. Ogni vip ha scelto in totale libertà a chi rendere omaggio: Massimiliano Ossini, ad esempio, ha destinato la sua performance alla famiglia che ha costruito; Luca Barbareschi ha fatto una dedica alla sorella a cui è legatissimo; Sonia Bruganelli ha ballato per il figlio Davide, che sta attraversando un momento difficile. Il ragazzo ha spiegato, infatti, di essere stato alle prese con una brutta crisi sentimentale, che lo ha riportato a Roma. (continua a leggere dopo le foto)

Il figlio di Sonia Bruganelli sui social ha speso parole dolci per la madre: ha pubblicato alcune loro foto e le ha dedicato una frase della canzone “Supereroi” di Mr. Rain “Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro”. Tra i commenti al post quello di Rita Dalla Chiesa, che disapprova le critiche mosse all’imprenditrice. La moglie di Paolo Bonolis sin dalla prima puntata del dancing show effettivamente ha ricevuto attacchi dalla giuria, in primis da Selvaggia Lucarelli, con cui si è consumato recentemente un duro battibecco.

