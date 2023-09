Ballando con le Stelle 2023 concorrenti. In autunno tornerà “Ballando con le Stelle”, talent show condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai 1. La nota conduttrice è al lavoro per comporre il cast della nuova edizione. In queste ore, Milly Carlucci sta tentando un colpo a sorpresa. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, per il pubblico sarebbe davvero una bellissima notizia. (Continua…)

Tutto su “Ballando con le Stelle”

“Ballando con le stelle” è un programma televisivo di genere talent show in onda dal 2005 in prima serata su Rai 1. Il programma è sempre stato condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli ed è l’adattamento italiano del talent show britannico “Strictly Come Dancing”. Attualmente “Ballando con le Stelle” è il più longevo varietà della Rai in onda.

Il programma prevede la presenza di un gruppo di VIP che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi. I VIP sono giudicati da una giuria di cinque esperti. Oltre alle esibizioni in coppia, nel corso delle puntate sono presenti anche prove speciali riguardanti tipi di ballo particolare, talvolta eseguite singolarmente dai VIP in gara. (Continua…)

Ballando con le Stelle 2023 concorrenti

Milly Carlucci è al lavoro per comporre il cast della nuova edizione di “Ballando con le Stelle“. Al momento non è stato ufficializzato ancora alcun concorrente. I nomi più gettonati, però, sono quelli di Teo Mammucari, Paolo Perego e di Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi. Nel cast, però, potrebbero entrare anche personaggi del calibro di Bruno Barbieri, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini e Marcell Jacobs. Nel frattempo, la Carlucci starebbe pensando ad un vero e proprio colpo a sorpresa, che farebbe gioire il pubblico. (Continua…)

Ballando con le Stelle 2023 concorrenti: Milly Carlucci tenta il colpo a sorpresa

La conduttrice di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci, avrebbe in mente un vero e proprio colpo a sorpresa per la prossima edizione. La padrona di casa sarebbe in contatto con Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi. La giornalista e conduttrice televisiva lo scorso anno è stata ospite per una serata nel programma “Ballando con le Stelle”, ma adesso pare che la Carlucci la voglia come concorrente ufficiale e sembra che la trattativa sia in corso.