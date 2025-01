Home | Australian Open, i doppi italiani non perdonano: le coppie azzurre passano il turno

Australian Open, le coppie italiane impegnate nei tornei di doppio nello slam di Melbourne hanno regalato un venerdì da incorniciare per i colori azzurri. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, così come Sara Errani e Jasmine Paolini, hanno conquistato vittorie convincenti, garantendosi il passaggio al turno successivo.

LET’S GOOOOOOOOOOO 💪💪



Il cemento di Melbourne premia le coppie azzurre! 🤩



Bolelli e Vavassori si impongono 7-6 7-6 su Darderi-Hidalgo e volano agli ottavi degli #AustralianOpen! 🎾



Vittoria all’esordio per le nostre campionesse olimpiche Errani-Paolini, che si qualificano… pic.twitter.com/RZnO0IH7wl — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) January 17, 2025

Nel torneo di doppio maschile, Bolelli e Vavassori, finalisti nell’edizione 2024, hanno superato un secondo turno impegnativo contro l’italo-argentino Luciano Darderi e l’ecuadoregno Diego Hidalgo. Gli azzurri si sono imposti con un doppio 7-6 (7-3, 7-4) dopo 1 ora e 55 minuti di gioco. I due italiani si sono dimostrati cinici nei momenti decisivi, dominando i tie-break. Ora i nostri si preparano ad affrontare gli spagnoli Martinez e Munar negli ottavi di finale, in un match che promette spettacolo.

Nel doppio femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini, campionesse olimpiche a Parigi 2024, hanno esordito contro le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville. Dopo un primo set dominato 6-1, le azzurre hanno dovuto affrontare un secondo parziale più combattuto, trovandosi in svantaggio 3-5.

Con grande intesa e classe, però, le nostre atlete hanno ribaltato la situazione, riuscendo a chiudere il set sul 7-5 in 1 ora e 32 minuti complessivi di gioco. Nel prossimo turno, Errani e Paolini incroceranno le racchette con le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, già battute nella storica finale olimpica del 2024. Una sfida che si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Mentre le coppie italiane brillano nei doppi, cresce l’attesa per i singolaristi azzurri, impegnati sabato 18 gennaio per cercare l’accesso agli ottavi di finale. Gli Australian Open continuano a regalare emozioni per il tennis italiano, con un inizio di 2025 carico di speranze ed emozioni.

