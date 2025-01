Home | Australian Open, Jasmine Paolini passa in scioltezza al terzo turno: Zarazua regolata in due set

Jasmine Paolini, tutto facile per la tennista italiana contro la messicana Zarazua nel secondo turno degli Australian Open: partita con il botto, Jasmine ha regolato l’avversaria in due set con il punteggio di 6-2, 6-3.

𝑻𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒕𝒖𝒓𝒏𝒐 a Melbourne 🇦🇺



Jasmine Paolini lascia solo 5 game a Zarazua: ora c'è 👉 Svitolina ad attenderla!#AusOpen | @BMWItalia pic.twitter.com/LxbOf9Zmtq — FITP (@federtennis) January 16, 2025

Continua il percorso netto di Jasmine Paolini in quel di Melbourne Park. Dopo aver lasciato per strada soltanto quattro game al primo turno, la storia non è molto diversa al secondo: Renata Zarazua cade sotto i colpi dell’azzurra, che le lascia solo 5 game. Adesso per la numero 4 del mondo ci sarà Elina Svitolina.

Jasmine Paolini avanza agli Open d’Australia: secondo approdo al terzo turno

I fari della Rod Laver Arena, teatro di grandi battaglie tennistiche, hanno brillato per Jasmine Paolini, che conquista per la seconda volta in carriera il terzo turno degli Open d’Australia.

Nonostante fosse la sua prima volta su uno dei campi più iconici di Melbourne, Jasmine ha mostrato sicurezza e determinazione, chiudendo il match in soli 77 minuti.

Con il gioco che si è protratto fino a poco prima della mezzanotte australiana, Paolini ha saputo gestire pressione ed emozioni, dimostrando una crescita significativa nel suo percorso sportivo. Questo traguardo consolida la sua presenza tra le protagoniste del torneo, con la promessa di nuove emozioni nei prossimi turni.

