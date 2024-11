ATP Finals, la decisione per i prossimi 5 anni che fa sorridere l’Italia

Le ATP Finals continueranno a essere disputate in Italia per altri cinque anni, fino al 2030. A dare l’annuncio ufficiale è stato Andrea Gaudenzi, presidente dell’Associazione, subito dopo la vittoria di Jannik Sinner nella finale contro Taylor Fritz a Torino.

𝐉𝐀𝐍𝐍𝐈𝐊 𝐒𝐈𝐍𝐍𝐄𝐑 𝐄̀' 𝐈𝐋 𝐍𝐔𝐎𝐕𝐎 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐀𝐓𝐏 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒 🏆🇮🇹



Questa decisione conferma la visibilità e la considerazione di cui gode oggi l’Italia nel mondo del tennis. Gaudenzi ha voluto rendere pubblico l’annuncio subito dopo la finale, che ha visto Sinner conquistare il titolo con una prestazione straordinaria. Il presidente dell’ATP ha sottolineato il valore della manifestazione per il tennis globale e per l’Italia, e ha definito la permanenza delle Finals a Torino come una “festa per il tennis italiano“.

Il rinnovo delle ATP Finals in Italia arriva quindi come un riconoscimento al movimento tennistico azzurro, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita straordinaria. Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, non ha nascosto la propria soddisfazione, dichiarando che “oggi il movimento tennistico italiano è riconosciuto come il migliore al mondo“.

Le parole di Binaghi sono un tributo al lavoro di squadra che ha portato l’Italia a diventare una delle nazioni più competitive nel panorama tennistico internazionale. “Ringrazio l’ATP per averci rinnovato la fiducia”, ha continuato il presidente, “e il nostro presidente Gaudenzi, con il quale continueremo a lavorare per rendere questa manifestazione ancora più grande“.

È evidente che la sinergia tra l’ATP, la Federtennis e le istituzioni italiane stia giocando un ruolo importante nel consolidare l’Italia come una delle capitali del tennis mondiale. Le ATP Finals sono più di una semplice competizione sportiva: sono un evento che porta visibilità internazionale e un impatto positivo sull’economia locale.

Gaudenzi ha anche voluto sottolineare l’importanza della passione degli italiani per il tennis, che è una delle chiavi di questo successo. “Siamo un grande Paese”, ha detto, “e questo è anche merito della vostra passione”. Il futuro del tennis in Italia si prospetta sempre più brillante, con le ATP Finals come simbolo di un movimento che continua a crescere, sia in termini di risultati che di prestigio internazionale.

