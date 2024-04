ATP 250 Marrakech, Berrettini ai quarti di finale: sfiderà l’amico Sonego. Il Grand Prix Hassan II è un torneo di tennis maschile che si svolge annualmente in Marocco, più precisamente a Casablanca fino al 2015 ed a Marrakech dal 2016 in avanti, su campi in terra rossa. Fa parte della categoria ATP 250 nell’ambito dell’ATP Tour. Dal 1984 al 1989 ha fatto parte dell’ATP Challenger Tour. Tra i tennisti in gara c’è anche Matteo Berrettini, il quale è volato ai quarti di finale dove dovrà sfidare il suo amico Lorenzo Sonego. (Continua a leggere dopo le foto)

Nonostante un pesante passaggio a vuoto nel secondo set, Matteo Berrettini è riuscito a sconfiggere lo spagnolo Jaume Munar (6-4, 4-6, 6-3) ed è così approdato ai quarti di finale del torneo dove affronterà Lorenzo Sonego in una sfida tutta italiana. Nella sua sfida contro l’indiano Sumit Nagal, Sonego, attualmente al 62º posto del ranking mondiale, ha mostrato grande determinazione conquistando una vittoria in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 6-4. Tra i due azzurri si tratterà del quarto confronto in carriera, il primo sulla terra rossa: i precedenti, andati tutti in scena sull’erba, sorridono a Berrettini che ha vinto in due occasioni, l’ultima delle quali al primo turno dell’edizione 2023 di Wimbledon.